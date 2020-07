Qatar vil søke OL i 2032

NTB Sport

Det bekrefter landets olympiske komité overfor nyhetsbyrået AFP. Ifølge AFP skal også India, den australske delstaten Queensland og den kinesiske byen Shanghai være aktuelle søkere, i tillegg til en mulig fellessøknad fra Sør- og Nord-Korea.

Qatar har meldt seg på IOCs uforpliktende liste over interesserte nasjoner, opplyser sjeik Joaan bin Hamad bin Khalifa al-Thani, som leder landets olympiske komité.

– Dagens kunngjøring markerer starten på en meningsfull dialog med IOCs kommisjon for framtidige verter for ytterligere å undersøke vår interesse og kartlegge hvordan OL kan støtte Qatars langsiktige utviklingsmål, sier han.

Qatar søkte om å arrangere OL i 2016 og 2020 uten å lykkes. Nasjonen gir ikke opp av den grunn.

– Qatar har opparbeidet seg et rykte som en verdensklassedestinasjon for store sportsarrangementer. Denne erfaringen, i tillegg til ønsket om å bruke idretten til å fremme fred og kulturutveksling, vil være grunnlaget for våre samtaler med kommisjonen, legger sjeik Joaan til.

