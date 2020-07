Åsane påførte Lillestrøm nok et tap

NTB Sport

LSK fikk en drømmestart på kampen da Torbjørn Kallevåg sendte laget i ledelsen like etter minuttet spilt. Mål fra Kristoffer Larsen og Didrik Fredriksen, samt et selvmål av Aleksander Melgalvis i andre omgang, sikret derimot hjemmelaget samtlige tre poeng.

– Bare for å si det først: Åsane var best totalt sett. Det sier resultatet også. Jeg synes vi gjør ting bra i innledningen av kampen. Vi gjør de tingene vi skal, produserer en god del og har ganske god kontroll på kampen i store perioder, sa Lillestrøm-trener Geir Bakke til Eurosport etter kampen.

Etter å ha startet sesongen med to seiere står nå romerikingene med uavgjort 1-1 mot Sandnes Ulf og tap mot nyopprykkede Stjørdals/Blink og Åsane på de tre siste kampene.

Geir Bakkes menn er helt nede på niendeplass på tabellen etter de første fem kampene.

Lillestrøm har slitt med å sette ballen i nettet denne sesongen. Etter fem kamper står de med kun fem nettkjenninger. Kun Strømmen, som ligger sist i 1. divisjon, har færre scorede mål.

For Åsane fortsetter derimot den gode sesongåpningen. Laget, som etter fire sesonger i 1. divisjon var nede 2. divisjon forrige sesong, står med tre seiere, to tap og en uavgjort etter fem kamper. De er nummer seks på tabellen.

– Tre poeng er alltid godt. Det smaker alltid litt ekstra når du slår de store lagene også. Vi har en tendens til å ha en omgang hvor man ikke helt kommer ut i begynnelsen. Nå tok vi det heldigvis tidlig i denne kampen. Vi var ikke helt på de første 15, og så føler jeg vi styrer resten, sa målscorer Kristoffer Larsen.

Tidlig ledelse

Gjestene fra Romerike fikk en drømmestart mot Åsane. Torbjørn Kallevåg spilte vegg med Thomas Lehne Olsen før han fra sekstenmeteren skrudde ballen i lengste hjørne like etter at minuttet var passert.

Etter at Lillestrøm startet best kom Åsane mer med etter kvarteret.

Etter 18 minutter fikk de en gedigen dobbeltsjanse der Håkon Lorentzens fikk et sleivspark på ballen. Ballen endte hos Henrik Udahl som traff stolpen fra fem meters hold.

Sju minutter senere var Udahl igjen frampå. Fra femmeteren skjøt han ballen i stolpen. Dessverre for hjemmelaget gikk ballen rett i nevene til keeper Mads Christiansen.

Selvmål

Kristoffer Larsen utlignet åtte minutter etter pausen. Fra 22-23 meter skjøt han en retur direkte i mål. Muligens burde Christiansen stanset skuddet, men LSK-keeperen så ut til å være dekket som kan ha gjort det vanskelig å reagere i tide.

Kvarteret før full tid var Lillestrøms Aleksander Melgalvis uheldig da han sendte ballen i eget nett. Håkon Lorentzen headet et innlegg i hodet på Melgalvis. Dermed var LSK nok en gang i trøbbel.

På overtid satte den tidligere Bærum-spilleren Didrik Fredriksen inn 3-1 etter en nydelig enkeltmannsprestasjon.

Dermed endte kampen 3-1 til hjemmelaget.

– Vi burde kanskje omsatt mer av den trafikken vi hadde i perioder, men så blir det for dårlig etter hvert. Vi senker oss i banen. Åsane får lov til å ta over fra midten av første omgangen og ut. Vi blir lave, mister aggressiviteten, vi tenker for sakte og er for dårlige i omstillingsfasen etter brudd. Vi bruker for lang tid etter bruddene og er upresise, fortsatte treneren.

