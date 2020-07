Tarik-mål til ingen nytte i Japan, Nagoya-kamp utsatt etter positive virustester

NTB Sport

En annen kamp søndag ble utsatt på grunn av positive virustester.

Elyounoussi ble byttet inn ved pause i en til da målløs kamp borte mot serielederen, og i det 57. minutt sendte han laget sitt i ledelse assistert av Shota Kobayashi.

Ledelsen varte i bare fire minutter. Miki Yamane utlignet for hjemmelaget, og det siste kvarteret scoret Kaoru Mitoma og Ao Tanaka hvert sitt mål.

Shonan Bellmare måtte tåle sitt femte tap på sju kamper og har bare to lag bak seg på tabellen.

Kawasaki Frontale topper tabellen med 19 av 21 mulige poeng så langt. Det er tre poeng ned til Gamba Osaka på 2.-plass.

Nagoya Grampus Eight fikk sin kamp mot Sanfrecce Hiroshima utsatt etter at to av lagets spillere testet positivt på koronaviruset. Kazuya Miyahara testet positivt etter å ha fått symptomer fredag, og alle klubbens spillere og ansatte ble deretter testet. En spiller og en i støtteapparatet testet positivt.

Nagoya er fem poeng bak Kawasaki og ville med seier søndag vært på 2.-plass.

