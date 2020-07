Solskjærs United berget mesterligaplass med seier over Leicester: – Jeg er henrykt!

NTB Sport

De røde djevlene trengte kun ett poeng for å sikre mesterligaplassen, men Bruno Fernandes (straffe) og Jesse Lingard sikret alle poengene for United, som endte på tredjeplass.

– Jeg er henrykt. Vi har oppnådd en mesterligaplass etter å ha kommet fra langt bak andre lag og gått forbi dem. Vi har vist at vi kan prestere godt over tid og at vi har den rette mentaliteten. Vi bygger en gruppe og en prestasjonskultur vi kan være stolte av, sa Solskjær til Sky Sports.

Det var Wes Morgan og Jonny Evans som sørget for straffen da de la en lynrask Anthony Martial i gresset. Fernandes gjorde resten og satte inn ledermålet i det 71. minutt.

Like før slutt ble Evans sendt av banen med rødt kort etter en stygg takling på Scott McTominay.

Lingard fastsatte resultatet på overtid etter en pinlig skuddfinte fra Kasper Schmeichel.

Dermed kunne Solskjær lene seg tilbake og nyte lagets siste triumf i årets Premier League-sesong. Manchester United avsluttet sesongen på en 3.-plass, foran Chelsea på målforskjell. Frank Lampards menn slo Wolverhampton 2-0 søndag og tok den siste mesterligabilletten.

Nerver

United var ubeseiret i sine siste 14 seriekamper, en rekke som strekker seg helt tilbake til januar.

– Jeg sa til guttene at uansett hva som skjedde i dag så hadde vi vunnet. De har vist sine kvaliteter som gruppe, har tatt innover seg hva jeg vil se og ligner stadig mer på et Manchester United-lag. Miljøet er så mye bedre enn før, sa Solskjær til Sky Sports.

Leicester åpnet kampen godt da United slet med pasningspresisjonen. Første omgang bød på mye nerver og få sjanser. Bruno Fernandes fant nettmaskene da halvtimen var spilt etter et strøkent innlegg fra Paul Pogba, men portugiseren var i offside.

Youri Tielemans markkryper snek seg så vidt utenfor stolpen like etterpå.

Marcus Rashford fikk en kjempesjanse for gjestene etter 42 minutter. Spissen fintet vekk James Justin, men traff ikke med avslutningen.

Jamie Vardy stusset ballen i tverrliggeren fra et frispark like før timen var spilt, men United fikk klarert nedfallsfrukten.

Strafferekord og toppscorer

Wes Morgan og Jonny Evans måtte ty til ulovligheter for å hindre Anthony Martial, som kom stormende mot Leicester-målet halvveis inn i 2. omgang. Bruno Fernandes var iskald fra straffemerket og trillet inn ledelsen i det 71. minutt.

Straffen var Uniteds 14. for sesongen, som er ny Premier League-rekord.

Evans feide McTominay hardt ned på overtid og gjorde vondt verre for Leicester. Midtstopperen ble sendt av banen med rødt kort.

Leicester kjempet tappert for scoring i sluttminuttene, men United doblet i stedet seiersmarginen etter en brøler av Schmeichel.

Selv uten scoring endte Vardy opp som toppscorer i Premier League. Pierre-Emerick Aubameyang pustet briten i nakken med to mål mot Watford, men det var ikke nok til å tangere Vardys 23 mål.

– Vi ville ikke vært der vi er, med i kampen, uten kvalitetene og målene hans. Han er en glede å jobbe med. Hver dag møter han opp med et smil, og han jobber så hardt. Det er en stor utmerkelse for ham, og vi er alle kjempeglade over at han ble målkonge, sa Leicesters manager Brendan Rodgers.

En stor forskjell

Det var ikke mange som trodde United ville kunne være med å konkurrere om mesterligaplass etter en svak sesongåpning. De røde djevlene lå etter 18 spilte ligarunder på en 8.-plass, hele 14 poeng bak Leicester.

Fotballekspert i TV 2 Solveig Gulbrandsen sier til NTB at Bruno Fernandes og Paul Pogba har vært toneangivende for Uniteds suksess.

– Man var jo i en periode innforstått med at dette var et prosjekt som ville ta tid, og man tenkte kanskje at det var utenkelig at de skulle klare det. Men de har jo fått et løft etter at Fernandes kom inn og Pogba kom tilbake, som har gjort at de har sett mye bedre ut, sier Gulbrandsen.

Eksperten legger også vekt på hvor viktig mesterligaplassen er for Manchester United.

– Det utgjør en stor forskjell for hvor ettertraktet du er som klubb. Spiller du i mesterligaen har du muligheten til å hente spillere på øverste hylle. Og så handler det om økonomi. Det er penger i å være i mesterligaen.

(©NTB)