Nylands Aston Villa reddet plassen i Premier League – Kings Bournemouth rykket ned

NTB Sport

King markerte seg med mål og assist da Bournemouth vant imponerende 3-1 på bortebane mot Everton. Det måtte de gjøre for å ha håp om å overleve i Premier League. Men også Ørjan Nylands Aston Villa gjorde sin del av jobben mot West Ham da de klarte uavgjort i London. Watford tapte 2-3 borte mot Arsenal.

De resultatene betyr at Watford og Bournemouth rykker ned med 34 poeng, mens Aston Villa berget plassen med sine 35 poeng.

– Dette gjør vondt i hjertet. Vi var fremragende i dag og spilte vår beste kamp på lenge, men sesongen sett under ett har vi ikke vært gode nok, sa Bournemouth-manager Eddie Howe til BBC.

Helt annerledes følte Aston Villa-manager Dean Smith det.

– Jeg er stolt, fornøyd og alle andre positive adjektiver som hører med. Mange hadde avskrevet oss, men vi har arbeidet veldig hardt. Vi brukte koronapausen godt og har vært sterke den siste tiden, sa han til BBC.

– Mine kondolanser til Watford og Bournemouth. Jeg kan bare forestille meg hvordan de har det nå. Eddie er en fantastisk manager, men det var bare en av oss som kunne greie det.

Alle trodde Watford hadde spilt seg raskt ut av overlevelseskampen da de havnet under med tre mål tidlig i kampen mot Arsenal. Men gultrøyene kjempet seg tappert tilbake og fikk pyntet på resultatet, uten at det var nok til redde plassen. Etter at Villa tok poeng måtte Watford vinne, og den oppgaven ble for stor.

King sentral

Det ble høydramatisk. King ga gjestene ledelsen på straffespark mot Everton, som for øvrig ikke hadde noe spille for. Etter flott angrepsspill utlignet vertene ved Moise Kean, men bortelaget svarte raskt. På overtid av første omgang stanget utskjelte Dominic Solanke de røde og svarte tilbake i ledelsen.

Bournemouths ledelse i Liverpool fikk Villa til å skjelve i buksene på London Stadium. På dette tidspunkt ville én West Ham-scoring være nok til at nedrykksduellantene hadde byttet plass – og dermed også skjebne.

Ti minutter før full tid fastsatte Junior Stanislas resultatet til 3-1 for Bournemouth etter assist fra King.

Dramaet fortsatte da Villas gullgutt og kaptein Jack Grealish trodde han hadde spikret Premier League-kontrakten da han banket inn 1-0 til Villa i det 84. minutt, men det gikk nesten ikke ett minutt før West Ham svarte ved Andrej Jarmolenko.

Villa klarte imidlertid å ri inn uavgjortresultatet, og dermed var det gjort: Birmingham-klubben, som så død og begravet ut for noen uker siden, sikret sin plass i Premier League.

Bekmørk Bournemouth-sesong

Med det endte Bournemouths Premier League-eventyr etter fem år i engelsk fotballs gjeveste selskap. Sørkystklubben har sjarmert stort etter sitt inntog på øverste nivå og tidvis spilt offensiv og underholdende fotball under Eddie Howes ledelse.

Denne sesongen har det imidlertid gått tråere. King og hans lagkamerater har slitt i bunnstriden sesongen igjennom. Et lite håp ble tent da de knuste topplaget Leicester 4-1 for tre runder siden, men to strake tap etter det gjorde at utgangspunktet før den siste runden ble vrient.

Selv om de vant på Goodison Park, ble nedrykket et faktum da Aston Villa klarte uavgjort borte mot West Ham. Dermed endte Birmingham-klubben ett fattig poeng over «The Cherries», som med det må finne seg i å spille i mesterskapsserien neste sesong.

Det ble også Watfords skjebne. «The Hornets» rykket faktisk også opp sammen med Bournemouth før 2015/2016-sesongen. En bekmørk start på sesongen ble avløst av håp etter gode prestasjoner før koronapausen, der de blant annet endte Liverpools seiersrekke gjennom en imponerende 3-0-seier. Det holdt imidlertid ikke, og dermed må også de ta den tunge turen ned til engelsk fotballs nest øverste nivå.

