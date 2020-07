Chelsea vant over Wolves og tok den siste mesterligaplassen

NTB Sport

Mason Mount og Olivier Giroud sørget for seieren og at Chelsea avsluttet sesongen på knallsterkt vis. Frank Lampard og co. havnet bak Manchester United på målforskjell etter at Ole Gunnar Solskjærs lag knabbet tredjeplassen med 2-0-seier over Leicester.

Mount åpnet målkontoen for hjemmelaget med en frisparkperle. Minuttet etter sendte han ballen til en knallsterk Giroud, som fikk presset inn 2-0 rett før pause.

Wolves kjempet på for utligning, men måtte se 6.-plassen i ligaen glippe med tap på Stamford Bridge.

Overtidsmål

«Ulvene» innledet sterkt i en kamp med høy intensitet og mange sjanser. Begge lag skjøt ut fra startblokkene i det viktige oppgjøret, men slet med å finne nettmaskene i åpningen.

Chelseas aller første skudd på mål var et kunststykke Rui Patrício ikke hadde lange nok armer til å nå. Mount skrudde ballen elegant inn bak portugiseren fra et frispark like utenfor 16-meteren på overtid i første omgang.

Samme mann fant Olivier Giroud like etterpå, før franskmannen fintet vekk Rui Patrício og klinket inn 2-0-målet.

Holdt nullen

Kepa Arrizabalaga leder en stygg statistikk i ligaen, som keeperen med dårligst redningsprosent. Spanjolen måtte se Chelsea sikre mesterligaplassen fra benken da Willy Caballero fikk tillit fra start. Reservekeeperen sto godt og nektet de illsinte ulvene nettkjenning.

Selv om en topp fire-plassering var ute av siktet, hadde Wolverhampton alt å spille for. En 6.-plass ville gitt Nuno Espirito Santos menn kvalifiseringsspill til europaligaen, men med søndagens tap avsluttet Wolves sesongen på 7.-plass. José Mourinhos Tottenham-lag tok 6.-plassen med bedre målforskjell etter uavgjort mot Crystal Palace.

Chelsea har fortsatt en liten mulighet til å triumfere i årets mesterliga, men satte seg i en vanskelig posisjon hjemme mot Bayern München i åttendedelsfinalen. Med 0-3-tap på Stamford Bridge må Frank Lampards menn varte opp med en enorm prestasjon i returoppgjøret for å ta seg videre.

Chelsea vant mesterligaen i 2012, som er den eneste gangen de blåkledde har fått løfte det gjeve trofeet.

(©NTB)