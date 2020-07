Ventura røk ut av PGA-turnering tross stabil runde

NTB Sport

Da alle var ferdigspilt med annen runde ble 25-åringen liggende på delt 69.-plass. En stabil runde med 16 par, en bogey og en birdie var ikke nok til å ta seg videre til 3. og 4. runde som spilles i helgen.

Cuten gikk på to slag under par, og da holdt det akkurat ikke for turneringens eneste norske spiller, som endte på ett slag under par etter to runder.

Ventura startet fredagen på det jevne med par på sine seks første hull, men på sitt sjuende hull ble det bogey. Nordmannen gikk i vannet på utslaget, men holdt likevel på å redde inn par igjen. Dessverre måtte han nøye seg med bogey.

På hull nummer tolv for dagen fikk Ventura derimot en opptur. Med et nydelig innslag kunne nordmannen sette birdieputten på drøyt to meter.

De resterende hullene endte med par, som også ble resultatet for dagen. Det betyr at resten av turneringen går uten nordmenn.

Viktor Hovland stilte ikke til turneringen i Minnesota etter å klart cuten i seks strake PGA-turneringer.

