Sjakk: Dramatisk da Carlsen fortsatte seiersrekken

Carlsen havnet i trøbbel tidlig, men hentet seg fint inn og vant til slutt mot Ivantsjuk i et spennende oppgjør. Dermed har nordmannen vunnet fem av fem runder så langt i Legends of Chess turneringen. Han står imidlertid ikke med full pott lenger, da seier i armageddon bare gir to poeng, ikke tre.

Dermed fikk han Jan Nepomnjasjtsjij opp på siden av seg i turneringen. De to har begge 14 av 15 mulige poeng og er fire foran Vladimir Kramnik på 3.-plass.

Carlsen har startet glimrende i Legends of Chess og sto med seier i alle fire rundene og 12 poeng før lørdagens kamp mot ukrainske Ivantsjuk. Han hadde ikke tapt et eneste parti, og fredag knuste han israeleren Boris Gelfand med seier i tre strake partier.

Blytungt

Ivantsjuk rystet Carlsen, som fikk en blytung start på dagen da han tapte det første partiet med hvite brikker.

– Det var ikke ideelt. Jeg var mest irritert over å ha spilt såpass dårlig, heller enn at kampen var i ferd med å settes over styr, sa Carlsen til TV 2.

Den norske sjakklegenden kom sterkere tilbake i neste parti og presset sin ukrainske motstander hardt ved flere anledninger, men måtte nøye seg med remis.

Et dramatisk tredje parti, som lenge så ut til å ende med remis, endte i stedet med seier for Carlsen med hvite brikker. Dermed utlignet han til 1,5-1,5 før siste parti, der 29-åringen skulle spille med svarte brikker.

Der virket Ivantsjuk fast innstilt på å oppnå remis. Det klarte 51-åringen, og med det var det duket for armageddon.

– Da jeg rotet bort fordelen min i det tredje partiet, følte jeg på at dette ikke kom til å gå, medga Carlsen.

Møter Ding søndag

I armageddon viste nordmannen sin klasse. Tiden gikk ut for Ivantsjuk, som dermed tapte.

Etter kampen var Carlsen tydelig på at han har hatt bedre dager på jobben.

– Det var veldig, veldig dårlig. Men jeg fikk mer ut av det enn det så ut som, sa Carlsen, som var sikker på seier da kampen gikk til armageddon:

– Jeg skjønte etter hvert at han kom til å tape på tid.

Det sjette oppgjøret for Carlsen i Legends of Chess går av stabelen mot kinesiske Ding Liren søndag.

Legends of Chess innledes med grunnspill der alle møter alle i løpet av ni dager. Hver duell består av fire hurtigsjakkpartier og eventuell avgjørelse i armageddon. De fire beste tar seg til semifinaler. Både i semifinalene og finalen spilles det best av tre kamper.

Vinneren får 45.000 dollar og garantert plass i finaleturneringen i Magnus Carlsen Chess Tour i august. Carlsen er allerede klar. ¨

