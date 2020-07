Sarri om sesonginnspurten: – Kan ikke miste hodet

NTB Sport

Med seier over Udinese torsdag ville Juventus sikret seriegullet for niende år på rad. Slik gikk det ikke. Seko Fofanas raid på overtid ga vertene 2-1, og dermed ble det et overraskende tap for Sarris menn.

Nå maner den italienske originalen til fokus før sesongavslutningen.

– Vi må kjempe og kan ikke miste hodet, for det å være nær teller ingenting. Vi ønsker å bringe poengene hjem i alle kampene, selv om vi har fram til 2. august å gjøre det på, sa Sarri.

Juventus har igjen «norske» Sampdoria, Cagliari og Roma i de tre siste kampene.

Spesielt Sampdoria, som huser både Kristoffer Askildsen og Morten Thorsby i stallen, har fanget Sarris oppmerksomhet.

– Sampdoria er ikke et lett lag å møte. De er godt organisert, og jeg tror at de vil være motiverte fordi de nettopp har tapt et derby, sa Sarri, og henviste til Sampdorias 1-2-tap mot byrivalen Genoa.

Juventus rundet nylig 3000 dager som sammenhengende italiensk seriemester. Nå må de altså bare vinne en av de siste tre kampene for å pynte ytterligere på den statistikken.

(©NTB)