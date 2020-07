Rosenborg overtok tabelltoppen, målfest da Sandviken slo Røa

NTB Sport

Rosenborg har fått en knallstart i sin første sesong i Toppserien etter navnebyttet. Lørdag kunne de overta tabelltoppen ved seier over Arna-Bjørnar. Det klarte de med et nødskrik. Toppscorer Marit Clausen satte inn sesongens femte mål og ga gjestene oppskriftsmessig ledelsen rett etter pause, men Meryll Abrahamsen utlignet for vertene kvarteret før full tid. Innbytter Lisa-Marie Utland ble redningen for Rosenborg da hun ble matchvinner fire minutter på overtid.

Dermed kryper trønderne opp på 1.-plass, ett poeng over Vålerenga. LSK Kvinner ligger på 3.-plass med sju poeng før søndagens kamp mot Klepp, og kan overta tabelltoppen på bedre målforskjell ved seier.

Clausen-klasse

Det var Rosenborg som kom best i gang i sola på Arna Idrettspark. Etter fem minutter fikk trønderne en stor sjanse til å ta ledelsen da Celine Emilie Nergård kom alene med Arna-Bjørnars sisteskanse Teagan Micah, men Nergårds avslutning ble glimrende reddet. Returen gikk i nettveggen.

Arna-Bjørnar spilte seg inn i kampen, før Rosenborg tok fullstendig over og spilte seg til flere gode muligheter.

Trønderne fikk hull på byllen da Toppseriens toppscorer Marit Clausen viste sin klasse og satte ballen utakbart i nettet bak en sjanseløs Micah.

Rosenborg virket komfortable med å skulle cruise inn seieren, men kvarteret før slutt satt den plutselig for hjemmelaget da Abrahamsen banket inn utligningen.

Fem minutter senere var Thea Bjelde nære på å fullføre snuoperasjonen, men skuddet gikk i stolpen. Det så også ut til å bli resultatet, men helt på tampen av overtiden dukket innbytter Lisa-Marie Utland opp og satte inn seiersmålet for Rosenborg.

Sandviken seiret

Etter å ha havnet under med to mål tidlig, kriget Røa seg inn i kampen igjen i hjemmeoppgjøret mot Sandviken. To mål av Linn Huseby sørget for at kampen så ut til å ende uavgjort, men fem minutter før full tid sørget Maria Dybwad Brochmann for at Sandviken tok med seg alle poengene hjem til vestlandet.

Resultatet gjør at Røa fortsatt ligger sist i Toppserien og har til gode å ta poeng denne sesongen. Sandviken gjorde jobben i deres første kamp uten Patrik Hansson, som forlot klubben etter forrige runde. Bergenslaget ligger på 5.-plass.

Lyn tok imot Kolbotn til bunnoppgjør på Kringsjå. Oslo-laget knabbet til seg sitt første poeng for sesongen borte mot Sandviken sist. Lyn fikk straffespark fem minutter ut i 2. omgang, og Camilla Linberg var sikker fra ellevemeteren. Flere mål ble det ikke i finværet. Lyn tok dermed årets første seier og får en liten luke til Kolbotn, som ligger nest sist med usle to poeng.

(©NTB)