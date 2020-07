Marc Marquez kjører likevel ikke Andalucia GP

NTB Sport

Honda-laget hans gikk ut bare 48 timer etter at han ble operert tirsdag med at han var klar for helgens VM-runde. Armbruddet pådro han seg etter en velt under Spanias Grand Prix på den samme banen forrige søndag.

Han forsøkte seg både på fredagens og lørdagens trening, men da kvalifiseringen skulle kjøres lørdag ettermiddag var det ingen Marquez å se ute på banen.

– Marc Márquez vil ikke delta i søndagens Andalucia GP, skrev MotoGP-arrangørene på sin Twitter-konto.

Marquez har vunnet VM seks ganger og må trolig vente med å gjøre comebacket sitt til Tsjekkias Grand Prix i Brno i august.

Den 27 år gamle spanjolen kjørte av banen i stor hastighet da han pådro seg skaden. Han fikk satt inn en titanplate i sin høyre arm tirsdag.

På grunn av viruspandemien er det foreløpig berammet bare 13 VM-runder denne sesongen. Nå gir Márquez likevel konkurrentene sjansen til å skaffe seg en luke tidlig i sesongen.

