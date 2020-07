Koronaofrene hedret da den kinesiske fotballsesongen startet

NTB Sport

Det var ett minutts stillhet for virusets ofre og applaus for helsearbeiderne i de to kampene som ble spilt åpningsdagen.

Guangzhou Evergrande, som er regjerende mester etter å ha vunnet sin åttende tittel i fjor, innledet sesongen med 2-0-seier over Shanghai Shenhua i Dalian. Wuhan Zall, laget fra byen der koronaviruset først ble påvist, slo Qingdao Huanghai med samme sifre i Suzhou.

Serien er delt i to halvdeler, og alle kampene skal spilles i Dalian og Suzhou. Der er lagene isolert under strenge smittevernregler, og med hyppig testing. Shenzhen, med Ole Selnæs i stallen, skal spille sine kamper i Dalian og innleder mot Guangzhou R&F søndag.

Beijing Guoan, med John Hou Sæter, spiller i Suzhou og møter Chongqing i åpningskampen.

Gruppespillet skal pågå til 28. september.

