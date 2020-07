Vålerenga snudde til seier mot Avaldsnes

NTB Sport

For annen serierunde på rad klarte Oslo-laget å snu nederlag til seier. Mot Klepp 18. juli ble laget liggende under 0-1, før de snudde til 2-1 i 2. omgang. Fredag fulgte de samme oppskrift.

Men det var bortelaget som åpnet best da Vålerenga tok imot Avaldsnes.

Avaldsnes tok føringen

Allerede i det fjerde minutt tok gjestene ledelsen. På et innlegg fra Olaug Tvedten headet lagets toppscorer Rasheedat Ajibade mot mål og ballen snek seg over streken. VIF-keeper Hannah Seabert kunne gjort en bedre jobb, men ledelsen var fortjent.

Etter 23 minutter gjorde Vålerengas amerikanske sisteskanse noe opp for seg da hun sto i veien for en dobbeltsjanse fra Avaldsnes, som var klart best i starten av kampen.

Like før pause fikk Vålerenga sin beste sjanse i 1. omgang. Ajara Njoya dro seg fint fri på kanten før hun fikk ballen tilbake inne i 16-meteren, men skuddet fra rett innenfor boksen strøk utsiden av stolpen.

Snudde til seier

Oppgjøret jevnet seg ut mot slutten av den første omgangen, og etter hvilen var det Vålerenga som var det førende laget. Rikke Marie Madsen var veldig involvert og var nære ved å skru inn utligningen etter 54 minutter, men skuddet gikk utenfor.

Uttelling ble det istedenfor etter 69 minutter. Celin Bizet Ildhusøy, som også var involvert i det meste Vålerenga skapte, skjøt fra hjørnet av 16-meteren og ballen dalte mot mål etter keeperens forsøk på å redde skuddet. På streken sikret Ingibjörg Sigurdardóttir inn 1-1.

Tre minutter før full tid kunne Vålerenga juble for det som til slutt ble vinnermålet. Njoya jaget en ball i bakrom og alene med keeper kunne kameruneren sette inn 2-1 og sikre 3 poeng for Vålerenga.

