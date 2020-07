Odd-keeper raser mot egen klubb etter forlenging: – Helt bak mål

NTB Sport

Odds førstekeeper Rossbach signerte torsdag en langtidskontrakt med Odd. Det får til Selvik til å rette kraftig skyts mot sin egen arbeidsgiver.

– Forutsetningen da jeg kom hit, var at Odd skulle satse på meg etter at Sondre enten ble solgt videre, eller gikk ut kontrakten. Nå har ingen av delene skjedd, og de har forlenget kontrakten hans to ganger. Med den kontrakten han har signert nå, så tenker jeg at dette er spikeren i kista for min framtid i Odd, sier Selvik til TV 2.

Selvik ser ingen grunn til å bli værende i klubben han kom til forrige vinter. Han stusser på at Odd ikke vil selge ham. På spørsmål fra TV 2 om han føler seg lurt, svarer han følgende:

– Ja, du kan jo si det. Jeg skjønner at du ikke får noe gratis i fotballen, men det var ikke slik jeg hadde sett for meg at det skulle bli. Det er ganske frustrerende, for å si det mildt, hvordan dette har blitt. Det er frustrerende og helt bak mål måten jeg har blitt behandlet på, sier målvakten.

Sportssjef i Odd, Tore Andersen, sier at Rossbachs kontraktforlengelse ikke rokker ved planen om at Selvik en dag skal ta over keeperplassen.

– Meningen er at han er den som blir hovedkeeper når Sondre drar et annet sted, sier Andersen.

Odd spiller sin neste kamp i Eliteserien mot Aalesund lørdag kveld.

