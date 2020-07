Anthony Fauci kastet i gang baseballsesongen i USA

NTB Sport

Det var ingen ringere enn USAs ledende smittevernekspert Anthony Fauci som fikk æren av å kaste i gang sesongens første kamp mellom tittelforsvarer Washington Nationals og New York Yankees. Han lot ballen praktisere sosial distanse, for den traff gresset mange meter fra hansken til spilleren som skulle fange den.

Fauci har fått mye oppmerksomhet denne våren gjennom deltakelse på president Donald Trumps pressekonferanser og med en rekke andre medieopptredener.

Kampen ble avbrutt av regn i 6. omgang, men gjestene fra Bronx fikk seieren med 4-1. Los Angeles Dodgers vant nattens andre kamp mot San Francisco Giants 8-1 etter at Kike Hernández slo inn fem poeng.

Også støtte til Black Lives Matter-bevegelsen ble markert under torsdagens kamper. Flere spillere varmet opp i svarte T-skjorter med BLM-trykk, og samtlige spillere gikk ned på kne før nasjonalsangen.

På kne

I kampen mellom Dodgers og Giants sto noen spillere på kne også under nasjonalsangen. Blant dem var hjemmelagets nye superstjerne Mookie Betts, som tidligere i uka signerte en 12-årskontrakt som gir ham 3,3 milliarder kroner (365 millioner dollar) i lønn.

Årets MLB-sesong er kraftig forkortet på grunn av koronapandemien. Hver klubb har bare 60 kamper i grunnspillet, mot 162 normalt. Grunnspillet vil avsluttes 27. september, og sluttspillet starter to dager senere.

Bare noen timer før sesongåpningen inngikk ligaen og spillerforeningen en avtale om at sluttspillet i år utvides til å omfatte 16 lag, mot normalt 10. I første runde spilles det best av tre kamper.

Virtuelle fans

Kampene spilles uten tilskuere. I Los Angeles var det plassert pappfigurer av tilhengere på tribuneseksjonene som oftest er i TV-bildet, men Fox (som er en av rettighetshaverne) vil gå betydelig lenger. Kanalen meldte i en videosnutt på Twitter at den vil fylle tribunene med Sims-lignende virtuelle tilskuere kledd i sitt lags farger som både jubler og buer. Teknologien er til og med programmert slik at det tynnes kraftig ut på tribunene dersom hjemmelaget ligger under mot slutten av kampen.

De virtuelle tilskuerne skal ifølge Fox til og med ta «bølgen», noe mange av dem som har kommentert nyvinningen i sosiale medier ikke gjør.

