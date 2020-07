West Bromwich Albion klar for Premier League etter dramatisk avslutning

NTB Sport

Laget var truet bakfra av Brentford og Fulham før sesongavslutningen i mesterskapsserien onsdag, men ingen av rivalene greide å vinne. Dermed knep WBA 2.-plassen bak den suverene serievinneren Leeds.

– Det har vært en utmattende sesong, men dere kan ikke forestille dere hvor stolt og lykkelig jeg er nå, sa WBA-manager Slaven Bilic etterpå.

Brentford og Fulham må nøye seg med plasser i opprykkskvalifiseringen sammen med Cardiff og Swansea. Sistnevnte snek seg så vidt foran Nottingham Forest på målforskjell. Swansea vant 4-1 borte mot Reading, mens Nottingham Forest tapte 1-4 hjemme for Stoke. Dermed endte Swansea med 9 plussmål og Nottingham med 8.

– Dette er en katastrofe. Å miste alt i den siste kampen på hjemmebane er forferdelig. Jeg synes så synd på våre tilhengere, sa Forest-manager Sabri Lamouchi.

Charlton og Hull rykker ned sammen med Wigan, om ikke sistnevntes poengstraff på 12 poeng oppheves etter ankebehandlingen 31. juli. Klubben har også varslet mulige rettslige skritt for å få tilbake poengene. I så fall rykker Barnsley ned.

Sheffield Wednesday har også en mulig poengstraff hengende over seg, som kan komplisere bildet.

Kortvarig glede

Brentford var oppe på opprykksplass noen minutter etter at Ryan Manning ga Queens Park Rangers 1-0-ledelse i det 34. minutt på The Hawthorns. Sju minutter senere kom Brentford under mot Barnsley, og da var WBA på 2.-plass igjen. For godt, skulle det vise seg.

Før pause utlignet Grady Diangana for WBA, og Callum Robinsons ledermål i det 49. minutt gjorde at hjemmelaget så ut til å ha fast grep om de tre poengene som ville garantere opprykk.

Etter en time utlignet Eberechi Eze for QPR, og da Josh Da Silva ti minutter senere utlignet til 1-1 for Brentford manglet London-laget bare ett mål på et sensasjonelt opprykk. I stedet avgjorde Barnsley med 2-1 rett før slutt.

Det vinnermålet ser ut til å berge laget fra nedrykk.

Suverene Leeds

Leeds avsluttet med 4-0-seier over Charlton og ble serievinner med 10 poengs margin. WBA endte på sin side to poeng foran Brentford og Fulham.

Stefan Johansen kom inn i det 73. minutt da Fulham spilte 1-1 i Wigan. Det ga bare fjerdeplass og semifinale mot Cardiff i opprykkskvalifiseringen. I den andre spiller Swansea mot Brentford. Første kamp spilles søndag og mandag, returkampene onsdag og torsdag neste uke. Opprykksfinalen er på Wembley 4. august.

Wigan jaget desperat et vinnermål som ville berget plassen. Med poengtrekket endte laget på 47 poeng, som er to bak Barnsley.

– Jeg er stolt av spillerne, men skuffelsen gjør meg kvalm. Jeg klarer ikke å tenke på anken, for vi burde ikke vært i denne situasjonen, sa Wigan-manager Paul Cook til BBC.

Norskkosovaren Bersant Celina fikk et kort innhopp da Swansea sikret opprykkssluttspill. Martin Samuelsen spilte en halv time da Hull tok farvel med mesterskapsserien med 0-3-tap i Cardiff.

