Washington droppet «Redskins»

NTB Sport

Representanter for urbefolkningen i USA har i årevis drevet kampanje for å få klubben til å kvitte seg med klubbnavnet, som betyr «Rødhuder» og oppfattes som nedsettende.

Etter den siste tidens protester mot rasisme kom klubbledelsen på glid, og tidligere i måneden ble det offentliggjort at klubben kom til å endre navn. Det skjedde etter at store sponsorer truet med å bryte med klubben.

– Fra i morgen starter vi prosessen med å fjerne alle Redskins-merker fra klubbens utstyr og fasiliteter. Vi oppfordrer våre tilhengere, mediene og alle andre til umiddelbart å begynne å benytte «Washington Football Team», heter det i en uttalelse fra klubben.

Et nytt klubbnavn skal besluttes gjennom en grundig prosess. Det gamle har eksistert siden 1933.

Washington er ikke alene om å endre navn. I Canada har Edmonton Eskimos droppet sitt tilnavn, og baseballklubben Cleveland Indians har avtalt møte med representanter for urbefolkningen for å diskutere et mulig navnebytte.

(©NTB)