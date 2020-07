Store folkeansamlinger i Liverpool onsdag kveld

NTB Sport

Allerede før kampen mot Chelsea onsdag kveld, der Liverpool skulle motta det endelige beviset på at de er seriemestere, hadde tusenvis av supportere samlet seg i gatene, skriver BBC.

Det førte til at politiet i Merseyside innførte et 48 timer langt forbud mot folkeansamlinger like etter klokken 22.30 norsk tid.

Likevel forble de store folkemengder på stedet.

Vanligvis ville Anfield vært fylt med 54.000 supportere, men som følge av koronapandemien er ingen tilskuere tillatt på tribune.

Også etter at det første seriegullet på 30 år ble sikret i slutten av juni samlet store folkemengder seg. Den gang reagerte klubben selv sterkt på oppførselen.

– Byen vår står fortsatt i en helsekrise, og denne oppførselen er uakseptabel. Det er fortsatt fare for en ny smittetopp, og vi må jobbe sammen for at vi ikke ødelegger alt vi har oppnådd under nedstengningen, skrev klubben i felles uttalelse med politiet og lokale myndigheter.

