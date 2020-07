Lundby går for historisk dobbel når kvinnene får hoppe storbakke i VM

NTB Sport

– Det er det som er planen. Å klare å vinne både liten og stor bakke, sier Lundby til NTB.

Hun vil i så tilfelle skrive seg inn i historiebøkene. Kun fem herrehoppere har klart samme bragd. Stefan Kraft er foreløpig siste dobbeltvinner fra Lahti i 2017, mens Bjørn Wirkola er eneste nordmann som har klart bragden. Han vant i begge bakker i Oslo i 1966.

I februar vedtok et enstemmig FIS-styre at det norske forslaget om storbakkerenn for kvinner skulle behandles på kongressen i mai. Det møte er utsatt til oktober.

Derfor er det nå bestemt at FIS-styrets forslag blir stående.

– Flytting av FIS-kongressen til oktober gjør at det ikke ville vært tid til å implementere konkurransen i programmet. Derfor vil FIS-styrets avgjørelse fra februar iverksettes, sier president Gian Franco Kasper til FIS' hjemmeside.

Håper på OL

– Det var en veldig gledelig nyhet. Jeg har satt meg som mål å vinne det rennet, så da er det fint at det faktisk blir noe av, sier Lundby.

Hun er glad for at FIS går foran med et godt eksempel og håper nå også flere vil følge etter. Blant annet håper hun å få konkurrere i skiflygingsbakken i Vikersund og i storbakken under OL i Beijing i 2022.

– Jeg lever i håpet om det. Det er litt dumt om det skal være på den måten i 2022, sier hun.

Dobbelt historisk

FIS har tidligere sagt at de ikke kunne la kvinnene hoppe i stor bakke fordi det ikke var plass i programmet. Hopp- og kombinertkomiteene i FIS har i etterkant gått inn for å kutte fra tre til en treningsdag under VM og OL, noe som også fikk FIS-styrets støtte i februar.

I tillegg til at de kvinnelige spesialhopperne får konkurrere i storbakke blir VM i Oberstdorf også historisk fordi kvinnene for første gang skal kjempe om medaljer i kombinert.

Storbakkerennet for kvinnene vil etter planen arrangeres 3. mars, mens kvinnene får sin kombinertdebut 27. februar.

