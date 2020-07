Liverpool-supportere feiret ligatrofé med fyll og fanteri – ni arrestert

NTB Sport

Mistanke om fyllekjøring, dop og ordensforstyrrelse var årsaken til arrestasjonene.

34 supportere ble skadd under feiringen, tre av dem alvorlig.

– Flesteparten av folkemengden oppførte seg bra og hadde forsvunnet innen klokken to, sa assisterende sjefskonstabel Natalie Perischine i Merseyside-politiet, skriver BBC.

Allerede før kampen mot Chelsea onsdag kveld, som endte med 5-3-seier til seriemestere, hadde tusenvis av supportere samlet seg i gatene

Det førte til at politiet i Merseyside innførte et 48 timer langt forbud mot folkeansamlinger like etter klokken 22.30 norsk tid.

Likevel brøt tusenvis av supportere politiets oppfordring om å holde feiringen hjemme og fylte Liverpools gater da Sir Kenny Dalglish delte ut ligatrofeet til Jürgen Klopps menn, som ble løftet på Anfield for første gang på 30 år.

