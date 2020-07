Leeds-supportere arrestert etter urolig feiring av ligatrofé

NTB Sport

En politibetjent ble lettere skadd da berusede supportere kastet eksplosiver under feiringen på Elland Road i Leeds onsdag, som endte med at fire fans måtte i arresten.

Søppel og tomme ølbokser lå strødd i gatene etter den massive folkefesten der fansen danset på biler, fyrte opp fyrverkeri og sprutet champagne på hverandre for å feire suksess-sesongen.

Opprykket ble klart etter at West Bromwich tapte 1-2 for Huddersfield fredag, mens seriegullet var i boks da Brentford tapte 0-1 for Stoke lørdag.

Leeds blir dermed å se i Premier League igjen for første gang siden 2003-04-sesongen.

