Juventus en seier fra tittelen etter at Inter avga poeng

Med seier torsdag vil Juventus være ni poeng foran Atalanta med tre serierunder igjen å spille i Serie A, og det vil være nok. Juventus går nemlig foran ved poenglikhet takket være bedre resultater i innbyrdes oppgjør.

Inter hadde to stolpetreff ved Romelu Lukaku og Alexis Sánchez, men greide bare 0-0 hjemme mot Fiorentina. Dermed er laget på tredjeplass ett poeng bak Atalanta, som vant sin kamp mot Bologna tirsdag.

Roma klatret til 5.-plassen som gir sikker europaligaplass takket være 6-1-seier borte mot nedrykksklare Spal etter to mål av Bruno Peres. Roma er to poeng foran Milan, som ligger an til europaligakvalifisering.

Napoli tapte 1-2 for Parma i en kamp der alle målene kom på straffespark. Dermed er laget på 7.-plass tre poeng bak Milan og risikerer å bli uten europacupspill.

– Det gjør meg sint å tape en kamp som denne. Parma hadde ikke et skudd på mål utenom straffesparkene, sa Napoli-trener Gennaro Gattuso.

Morten Thorsby spilte 75 minutter da Sampdoria tapte 1-2 i byderbyet mot Genoa.

Lecce vant 3-1 i bunnoppgjøret mot Brescia, som dermed er klar for nedrykk. Lecce er fortsatt under streken, men har bare fire poeng opp til trygg plass.

