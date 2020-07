Ett år til OL, idrettsforbundet har fått signaler fra IOC om at det blir endringer

NTB Sport

– Vi har fått signaler fra IOC om at det blir endringer og forenklinger, men vi vet ikke helt ennå hva dette innebærer, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i en pressemelding fra Norges idrettsforbund.

Han tror det kan påvirke både innkvarteringen av troppene og kanskje muligheter for tilskuere.

– Vi følger nøye med på alle signaler som kommer og holder oss oppdatert. Jeg er derimot trygg på at konkurranseprogrammet vil gå som planlagt på de arenaene som er offentliggjort.

Fortsatt er det mange som tviler på om lekene kan gjennomføres som planlagt.

– Det er som organisasjonskomiteen i Tokyo sier. Det blir avgjørende om det kommer en vaksine før lekene, sier Øvrebø.

Ikee talte

Torsdagens markering ble holdt da det var akkurat ett år til OL-ilden skal tennes. Det skjedde med en dempet seremoni uten tilskuere, på grunn av koronaviruspandemien. Svømmestjernen Rikako Ikee, som i fjor ble rammet av leukemi, holdt en tale på Nasjonalstadion mens hun holdt en lykt med OL-ilden.

Det er annen gang man i Tokyo har markert at det er ett år igjen til lekene. For ett år siden var det ingen truende skyer i horisonten. Egentlig skulle OL-ilden tennes fredag denne uken, som opptakt til 16 dager med konkurranser i alle de store sommeridrettene. Pandemien hindret det, og beslutningen om å utsette lekene kom tidlig.

– De utsatte lekene kan, bør og kommer til å bli lyset i enden av tunnelen. Vi lever i en periode med stor usikkerhet, men OL kan bli et flott symbol for menneskeheten i denne vanskelige tiden, sa IOC-president Thomas Bach i en videomelding.

Ulike syn

Tore Øvrebø sier det er ulikt hvordan idrettsfolkene forholder seg til usikkerheten rundt OL.

– Det varierer fra utøver til utøver. Særlig de unge utøverne uttrykker at de har fått bedre tid til å forberede seg til sitt første OL, mens andre synes det er vanskelig fordi de har satset så hardt, sier han.

– Og når resten av konkurransetilbudet også forsvinner på grunn av covid-19 så går det ut over motivasjonen.

Torsdag ble det meldt om 981 nye smittetilfeller i Japan, hvorav 366 i Tokyo. Utviklingen går i øyeblikket feil vei, og i helgen viste en meningsmåling utført for Kyodo at bare 23,9 prosent av de spurte ønsker at sommerlekene skal avvikles i Tokyo neste sommer.

Arrangøren har gitt IOC beskjed om at alle de 42 originale anleggene er bekreftet klare til bruk neste sommer, inkludert OL-landsbyen og TV- og mediesenteret.

Om det blir tilskuere på tribunene er helt i det blå.

– Vi må forberede oss på ulike scenarioer for lekene, men vi har etablert ett prinsipp som står over alle andre. Det er at OL skal ta vare på helsen til alle deltakere, sa Bach.

OL skal avvikles i tiden 23. juli til 8. august 2021, Paralympics i tiden 24. august til 5. september.

