Stolt Klopp: – Dette er vårt øyeblikk. Vi har alle fortjent det

NTB Sport

– Dette er øyeblikket vårt. Vi har alle fortjent det. Så omfavn det, og verdsett det.

Det skriver Liverpool-manager Klopp i kampprogrammet før kampen mot Chelsea onsdag kveld.

Liverpool er seriemester for 19. gang, men sist gang de vant ligaen var tilbake i 1990. Dermed løfter de Premier League-trofeet for første gang etter onsdagens kamp, i det som garantert blir et emosjonelt øyeblikk for den sulteforede fansen.

– Det vi gjør her gjør vi sammen. Noen ganger har det betydd lidelse sammen. Men akkurat nå - og de siste 14 månedene – har det betydd å feire sammen. Jeg elsker dette.

Vanligvis er Anfield fylt med 54.000 supportere, men som følge av koronapandemien er ingen tilskuere tillatt på tribunen under innspurten av årets Premier League-sesong. Heller ikke i kveld.

– Dette ville ikke bety like mye om det ikke var for våre supportere. De kan kanskje ikke være på Anfield i kveld, men deres ånd kan føles, og vi løfter trofeet for dem, skriver tyskeren.

Liverpool søkte om å få tillatelse til at stallens familiemedlemmer kunne komme inn og se Jürgen Klopps mannskap løfte ligatrofeet på stadion. Den søknaden ble avslått onsdag formiddag.

(©NTB)