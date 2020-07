NFF fortviler: Ikke nytt møte med helsemyndighetene før 10. august - breddefotballen må vente

NTB Sport

– Vi har fått en tilbakemelding fra Helsedirektoratet om at det ikke vil bli noe møte før 10. august, sier Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, til Aftenposten onsdag.

Aftenposten har fått tilgang på en epost fra Helsedirektoratet der det står:

«Fra Helsedirektoratets side ønsker vi å opprettholde møtet som planlagt og det er fra vår side ikke behov for å sette opp et nytt møte før denne datoen».

NFF har håpet på fortgang i prosessen med å få breddefotballen til å begynne å rulle igjen, og ønsket et møte med helsemyndighetene før det berammede møtet mellom partene 10. august.

– Skuffende

– Vi hadde håpet og trodd at vi kunne fått et møte for å få forutsigbarhet for oss, så det er klart at det er skuffende at det ikke oppleves som aktuelt. Samtidig så tenker vi at de stoler på at vi har gjort jobben rundt smittevern hele veien på en forsvarlig og god måte, slik at de ikke trenger å gå inn og være med å påvirke hvordan vi legger opp godt smittevern, sier Hansen.

Espen Rostrup Nakstad, fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, skriver dette i en SMS til Aftenposten:

«Helsedirektoratet jobber fortløpende med en rekke covid-19-saker. Den videre åpningen av breddefotballen er en av sakene som er i prosess. Vi vil innkalle NFF til et møte om dette i første halvdel av august, som tidligere annonsert».

Fotballen hadde håpet at smittevernprotokollen de hadde utarbeidet ville bane vei for at helsemyndighetene skrudde på det grønne lyset.

– Vi ønsker nå et møte med helsemyndighetene og en status på arbeidet med realitetsvurderingen av vår protokoll i løpet av kort tid, sa Hansen til forbundets egne nettsider forrige fredag.

Overfor NTB utdypet han ønsket.

– Vi har tenkt at det kunne vært viktig for dem, i den vurderingen de skal gjøre, å få en dialog med oss om hvordan vi tenker oss smittevernet etter at hele fotballen er åpnet igjen, sa Hansen.

Forhindre frafall

Det er åpnet for full aktivitet i barne- og ungdomsfotballen fra 1. august. NFF har gitt klart uttrykk for at man også ønsker å komme i gang med breddefotballen da, men Hansen innrømmet at det begynner å se krevende ut.

– Det vi ber om, er at de kan komme i gang med å trene. Trening mener vi det er grunnlag for. Da hadde vi vært fornøyd, sa NFF-toppen til NTB og la til at man så i neste runde kan ta stilling til oppstart av kamper.

Nå handler det, ifølge NFF, om å redde sesongen og forhindre mer frafall i breddefotballen.

– Først og fremst er vi ute etter å komme i gang igjen. Fordi det som er kritisk for oss, er at sesongen blir borte. Og det begynner å nærme seg et kritisk punkt. Vi er helt avhengige av at det kommer med et grønt lys for å komme i gang med trening, og da må det skje rundt 10. august og dagene som følger der. Skjer ikke det, så er seniorfotballen i stor risiko for å ikke få fullført sesongen 2020. Det er kritisk for oss for med frafall og den siden av det, sier Hansen.

