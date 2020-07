Tromsø alene på tabelltopp etter seier i toppkampen

NTB Sport

Begge lag hadde vunnet sine tre første kamper på nivå to etter nedrykket i fjor høst, på hver sin måte. Mens Ranheim sto med 11-5 i målscore, hadde Tromsø 4-0. Gjestene fra nord fortsatte å frede målet sitt helt til det 63. minutt, og da ledet de allerede med to mål.

– Det var godt å få de målene, og det var godt å hale det i land. Vi møtte et godt lag. Jeg synes Ranheim er det beste angrepslaget i divisjonen, og vi fikk nok å henge fingrene i, men jeg må gi alle 11 skryt for den defensive jobben, sa Tromsø-trener Gaute Helstrup til Eurosport.

Kontringssterke Tromsø slo til tidlig i hver omgang. Allerede i det 6. minutt sto det 0-1 i Trondheim etter en hurtig overgang der Lasse Nilsen satte opp Kent-Are Antonsen på venstresiden. I fullt firsprang stormet han inn i feltet og overlistet Magnus Rønnekleiv Lenes fra spiss vinkel.

Ranheim hadde ballen mye, men skapte svært lite mot det sterke gjesteforsvaret. Det ble ingen klare sjanser for hjemmelaget i den første omgangen.

Doblet

Allerede etter tre minutter i den andre omgangen doblet Tromsø ledelsen. En dårlig berøring av Adriano Mateo ble straffet av Ruben Yttergård Jenssen, som vant ballen, avanserte og bredsidet til Eric Kitolano. Spissen plasserte ballen utakbart i hjørnet.

– Det er håpløst å komme under og måtte jage mot et lag som er så godt til å forsvare seg. Vi er offensive og ofte på tur framover. Det vet motstanderne. Vi var godt forberedt på at de ville kontre på oss, men de scoret på det likevel, sa Ranheim-trener Svein Maalen.

Erik Tønne ble den første som overlistet Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm denne sesongen. Han testet venstreslegga fra 20 meter etter at Mateo trillet ballen ut til ham, og den føk inn i hjørnet. Fram til da hadde Tromsø spilt 332 minutter pluss tilleggstid fra sesongstart uten å slippe inn mål.

Ranheim øynet poeng, men kom ikke nærmere enn et nytt distanseskudd fra Tønne i det 89. minutt. Det endret retning og forsvant via Karlstrøms fingertupper rett utenfor.

Skuffet

– Dette var skuffende. Tromsø scoret på sin eneste sjanse i første omgang, og så ga vi dem et billig mål tidlig i den andre. Da blir det vanskelig, sa Tønne til Eurosport.

Tromsø holdt unna gjennom seks overtidsminutter og halte i land sin fjerde strake seier. Det betyr at laget allerede har tre poengs luke på tabelltopp. Ranheim måtte gi fra seg tetplassen, men er poenget foran Sandnes Ulf på tredjeplass.

Lillestrøm, som mandag gikk på et sjokktap mot Stjørdals-Blink, er ytterligere poenget bak.

Tromsøs neste kamp er hjemme mot Øygarden kommende mandag. Dagen etter skal Ranheim prøve å slå tilbake i bortekamp mot poengløse HamKam.

