Full forvirring om hva Rosenborg og Hareide var enige om

TV 2 meldte tirsdag at Hareide har takket nei til Rosenborg. Senere opplyste trønderklubben på sin nettside at det var oppnådd enighet med Hareide om at han skulle bli RBK-trener fra 1. august, men at 66-åringen har ombestemt seg av helsemessige årsaker.

RBK skriver at klubben ble enig med Åge Hareide allerede etter Bodø/Glimt-kampen 25. juni.

– Vi var muntlig enige med Åge Hareide, men han har på grunn av helsa gått tilbake på avtalen vi hadde. Vi er skuffet over avgjørelsen, men vi respekterer selvfølgelig at helsa går først, sa sportslig leder Mikael Dorsin.

– Misforståelse

Hareide har en helt annen versjon av hva som har skjedd.

– Det forelå ingen muntlig avtale om annet enn å møtes 1. august hvis kneet var OK. Jeg ringte i går og ga beskjed om at det ikke blir noe møte fordi jeg var for optimistisk angående kneet, som ikke er så bra som jeg håpet, skriver Hareide i en SMS til VG.

– Det må være en misforståelse, sier han til avisen på spørsmål om hva han synes om meldingen på RBKs nettsted, der det også står at det var avtalt et møte onsdag for å sluttføre forhandlingene om at Hareide skulle bli RBK-trener fra 1. august.

Både overfor NRK og Eurosport har Hareide avvist at han har vært i formell kontakt med Rosenborg om trenerjobb.

– Folk har visst at jeg har skiftet kne, og det har bare vært en forespørsel rundt helsetilstanden og ikke en dialog. Det er stor forskjell om folk spør om jeg vil være treneren deres eller om hvordan det står til med kneet mitt, sa Hareide til NRK.

Henriksen fortsetter

Trond Henriksen fortsetter ifølge Rosenborg i jobben som fungerende hovedtrener ut sesongen.

Trønderne har vært på utkikk etter ny trener etter at arbeidsforholdet til Eirik Horneland ble avsluttet i slutten av juni.

Åge Hareide er av flere, blant dem Adresseavisen, blitt utpekt som en het kandidat til å bli Hornelands erstatter, men slik blir det nå altså ikke. Dermed fortsetter trenerjakten for Rosenborg.

– Vi kommenterer ikke navn. Vi jobber kontinuerlig med å skaffe trener, skrev Rosenborgs styreleder Ivar Koteng i en SMS til TV 2 tirsdag.

Hareide har en fortid i RBK. Han førte klubben til serie- og cupgull i 2003, men sluttet samme høst for å bli Norges landslagssjef.

