Forslag om flere tilskuere på tribunen er blitt avslått

NTB Sport

Det melder Aftenposten som har fått tilgang til et svarbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er besluttet at vedtak om åpning for arrangementer med over 500 personer ikke vil fattes før tidligst 1. september 2020, skriver avdelingsdirektør Bodil Blaker.

I øyeblikket tillates det av smittevernhensyn kun 200 tilskuere på kamper i toppfotballen. Norges Fotballforbund håpet på å bane vei for ytterligere åpning ved å gjennomføre testkamper der et betydelig høyere antall tilskuere slippes inn, men får nei.

Kampene i august der NFF ville teste opplegget med 2500 tilskuere var Rosenborg Kvinner mot Vålerenga, Start mot Vålerenga, Kongsvinger mot Lillestrøm og Brann mot Strømsgodet.

Selv om fotballforbundet blir avvist av Helsedepartementet, står det også i svaret at det forløpende vurderes muligheten for å kunne øke arrangementer fra 200 til inntil 500 personer.

