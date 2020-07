Thodesen ferdig i HIFK: – Et arbeidsmiljø jeg ikke vil savne

NTB Sport

Sparkingen ble klart mandag i en pressemelding på klubbens nettsted. I et innlegg på Facebook forteller den norske treneren om sin tid i den finske klubben.

– Mitt eventyr i Helsinki har vært en glede og et privilegium. Jeg kommer alltid til å huske laget og den veldig spesielle atmosfæren skapt av den lojale fansen til denne fantastiske klubben, skriver Thodesen.

Likevel er treneren klar på at ikke alt gikk på skinner denne sesongen.

– Jeg tok en kalkulert risiko da jeg godtok et nytt år i høst, da jeg ble gjort klar over at jeg måtte få maks ut av laget for å beholde jobben. Det har endt med et arbeidsmiljø jeg ikke vil savne.

HIFK åpnet sesongen med tre poeng på de tre første kampene etter en seier og to tap. Det var ikke nok for at nordmannen, som ble kåret til årets trener i Sandefjord i 2006, fikk beholde jobben.

