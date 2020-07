Koronaviruset setter en stopper for Gullballen i 2020

NTB Sport

Det bekrefter L'Equipe mandag.

Den franske avisen, som organiserer utdelingen av fotballens gjeveste individuelle pris, forklarer avgjørelsen med at grunnlaget for valget av vinner blir for lite etter at flere måneders spill gikk tapt som følge av koronaviruset.

– For første gang siden 1956 vil Gullballen ta en pause. Det vil ikke bli utdelt noen pris i 2020, fordi alle forholdene ikke blir møtt, står det i begrunnelsen.

Forskjellig konkurransegrunnlag

I tillegg til månedene som gikk bort legger L'Equipe til grunnlag flere andre spesielle omstendigheter.

Blant annet nevnes sluttspillet i mesterligaen som skal spilles foran tomme tribuner med bare en kamp per sluttspillsfase. I tillegg skriver den franske avisen at forskjellene i konkurransegrunnlag i de forskjellige ligaene ville gjort en kåring urettferdig.

Selv om flere av de store europeiske ligaene startet opp igjen og er i ferd med å avslutte sesongen, så ble blant annet den franske eliteserien innstilt i mars.

– Dette valget gleder oss ikke, men synes å være det mest ansvarlige. Gullballen vil igjen samle fotballfamilien og fotballentusiaster i 2021.

Kårer tidenes legendelag

Istedenfor å dele ut pris til beste mannlige og kvinnelige spiller, samt årets unge spiller og årets keeper vil France Football, som har avholdt kåringen siden 1956, heller velge ut et lag bestående av elleve av tidenes beste spillere.

– France Football vil utpeke 11 spillere på slutten av året og forme et legendelag valgt av 180 lokale Gullballen-juryer fra hele verden. Alle medlemmene skal velge 11 spillere fra en liste utnevnt av France Football.

Helt til sist i pressemeldingen står det litt om selve kåringen av Gullballen. Der nevnes tidligere vinnere som Johan Cruyff, George Weah, Zinédine Zidane og Cristiano Ronaldo, uten at regjerende vinner Lionel Messi blir nevnt.

Barcelona-stjernen vant prisen for sjette gang i 2019, mer enn noen annen fotballspiller. Ronaldo, som sammen med Messi har dominert kåringen det siste tiåret, har vunnet fem gullballer.

For kvinnene ble Gullballen utdelt for første gang i 2018 da Ada Hegerberg mottok prisen.

(©NTB)