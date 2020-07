Selvmål av Ahamada da Brann og Start spilte uavgjort

NTB Sport

For etter 28 minutter var Ahamada både uheldig og noe udyktig da avslutningen til Eman Markovic gikk i stolpen, i bakhodet på målvakten og i mål. Ahamada har vært mye i mediene siden overgangen til Brann ble et faktum, og det blir nok ikke mindre etter søndagens selvmål.

Gilbert Komsoons hodestøt kvarteret etter sørget for at det ble 1-1. Brann kjørte den andre omgangen, men klarte ikke å få hull på den berømte byllen.

1-1 gjør at Brann er nummer seks med 14 poeng, mens Start er nest sist med fem poeng.

– Det er litt «repeat» fra tidligere kamper. Vi er veldig ustabile. Vi har våre sjanser og skal vinne kampen, men det er de første 30 minuttene av kampen som ødelegger. Da er vi ikke på, og det er skuffende, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport etter kampen.

- Vi er klart det beste laget og vi har mange sjanser. Det er irriterende, fordi vi føler vi har mistet to poeng, sa Brann-kaptein Daniel Pedersen.

Store sjanser

Det var trøkk og dueller fra første sekund. Allerede etter sju minutter måtte Kristoffer Tønnessen gi seg etter en smell.

Etter halvspilt 1. omgang var begge lag nære ved å score. Først bommet Fredrik Haugen på nesten åpent mål fra 12 meter, før Kevin Kabran skjøt centimeter utenfor minuttet etter.

Og bare to minutter etter gigasjansen til Kabran satt den for gjestene. Eman Markovic fikk tid til å fyre fra fem-seks meter, et skuddforsøk som gikk i stolpen. Ballen traff så bakhodet til en uheldig Ali Ahamada og trillet i mål.

Lekkert hodestøt

Fire minutter før pause var lagene like langt. Petter Strand slo inn fra høyre og fant Gilbert Koomson på bakerste stolpe, som stanget inn 1-1. Det var ghaneserens sjette mål på de første ni kampene denne sesongen.

Mathias Bringaker fikk en astronomisk mulighet til å sende gjestene opp i 2-1 etter timen da han kom helt alene med Ahmada, men målvakten reddet mesterlig forsøket fra Start-spissen.

Flere mål ble det ikke i oppgjøret, til tross for at det var Brann som var nærmest den siste halvtimen.

