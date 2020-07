Premier League-eventyret nærmer seg over for King og Bournemouth

NTB Sport

Det var et fyrt opp Bournemouth-lag som stilte til kamp på eget gress mot Southampton søndag. Eddie Howes mannskap var avhengig av tre poeng for å skape spenning i nedrykksstriden, men Southampton ble for sterke.

King ble felt i boksen tidlig i første omgang og ropte på straffe. Dommer Craig Pawson vinket nordmannen opp igjen, før Danny Ings sørget for 1-0-scoring like før pause.

Sam Surridge scoret utligningsmålet på overtid, men det ble annullert for offside. Like etter banket Che Adams inn sluttresultatet.

Bournemouths sjanser for å bli i Premier League ligger da i hendene til Watford.

Ings slår til igjen

Bournemouth presset på fra start med King i spissen. Elleve minutter ut i første omgang var nordmannen på vei alene mot mål, men ble felt av Jack Stephens. King var illsint da Pawson ikke pekte på straffemerket.

Like før pause var det Southamptons toppscorer som tok bortelaget i føringen. Ings hevet antall mål for sesongen til 21 da han dro seg innover mot mål og plasserte ballen lekkert i hjørnet bak Ramsdale fra 16 meter.

Ings kom i samme posisjon like etter pause, men denne gangen gikk ballen like utenfor stengene.

Strafferedning

Ti minutter senere var innbytter Harry Wilson høyt oppe med armene på en corner, som resulterte i hands og straffe til bortelaget. Ings fikk muligheten til å puste Leicesters Jamie Vardy i nakken i kampen om å bli Premier Leagues toppscorer denne sesongen, men klarte ikke å overliste Ramsdale.

Harry Wilson fikk muligheten til å utligne for hjemmelaget etter 66 minutter, men igjen sto Ramsdale i veien.

Innbytter Surridge fant nettmaskene sent på overtid, men VAR konkluderte med at Callum Wilson, som sto i offside, forstyrret Southampton-forsvaret.

Like etter punkterte Che Adams kampen med 2-0-scoringen.

Dermed er Bournemouth avhengig av at Watford taper tirsdagens kamp mot Manchester City.

King og co. ligger under nedrykksstreken på en 18.-plass med 31 poeng. Watford ligger tre poeng over med én kamp mindre spilt. Skulle de gulkledde klare poeng mot Manchester City er nedrykket et faktum for Bournemouth.

Om Watford taper lever håpet inn i siste ligarunde, men da må Bournemouth vinne sin siste kamp og Watford tape sin. Ved det utfallet får de to lagene lik poengsum, og det vil være målforskjellen som avgjør nedrykksstriden.

(©NTB)