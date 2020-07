Lotta Udnes Weng ute med skulderbrudd

NTB Sport

Det var under en treningstur på sykkel i Lillehammer at uhellet var ute. Hun må påregne å trene alternativt i noen uker framover og mister rulleskirennene under Blink-festivalen i Sandnes første uken av august.

– Det er kjedelig med brudd, men heldigvis ser det ut til at det skal gro relativt raskt. Litt alternativ trening på denne tiden av året bør gå fint, sier Lotta Udnes Weng i en pressemelding.

– Lotta vil kunne bevege seg lett med staver om to-tre uker, men det vil ta minst seks uker før hun kan trene med maksimal belastning, sier medisinsk ansvarlig i Skiforbundet langrenn, Øystein Andersen.

(©NTB)