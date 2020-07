Aubameuyang-dobbel sendte Arsenal til FA-cupenfinalen

NTB Sport

Dermed er det Arsenal som får mulighet til å sikre seg sitt 14. FA-cuptrofé. Med seier i finalen 1. august vil Arsenal dessuten sikre sitt fjerde FA-cuptrofé siden 2014. De vant også i 2015 og 2017.

Seier i FA-cupen kan dessuten bli Arsenals eneste mulighet for spill i Europa neste sesong. Med to gjenstående runder ligger de som nummer ti i Premier League.

City hadde styringen i store deler av kampen og kunne godt tatt ledelsen før ti minutter var spilt. I stedet var det Pierre-Emerick Aubameyang som sendte londonlaget til pause med i ledelsen. I andre omgang fastsatte franskgaboneren sluttstillingen etter en kontring.

I finalen møter Arsenal vinneren av morgendagens oppgjør mellom Manchester United og Chelsea.

City har dermed lite å spille for resten av den hjemlige sesongen. De er allerede garantert andreplassen i Premier League. De skal derimot spille i mesterligaen fra 7. august.

Tidlige sjanser

City hadde to gode muligheter til å ta ledelsen i løpet av kampens ti første minutt. Etter kun tre minutter var Martinex nær ved å nå innlegget fra Rahem Stirling.

Seks minutter senere mistet Arsenal ballen i egen sekstenmeter. Heldigvis for de rødkledde klarte ikke Stirling å slå gjennom til David Silva.

Arsenal tok ledelsen på Wembley etter 18 minutter. Som bakerste mann nådde Aubameyang innlegget fra Nicolas Pépé. Franskgaboneren satt ballen trygt i motsatt hjørne. Målet kom etter ett flott Arsenal-angrep.

Like etter halvtimen kunne Arsenal doblet ledelsen. Keeper ga en dårlig retur til Pépé som fant Aubameuyang inne foran mål. Med en mann i ryggen fikk han ikke avsluttet, men sendte den mot Lacazette som ikke rakk ballen før cityforsvaret fikk kontroll på den.

Aubameuyang-dobbel

Også i starten av andre omgang var Sterling nær ved å finne nettmaskene. Han fikk ballen på like ved ellevemeteren, men klarte ikke sette ballen mellom stolpene.

Like etter kvarteret spilt i andre omgang sjekket VAR en mulig straffe til City. Shkodran Mustafi tar ballen fra Sterling, men VAR-rommet mener det ikke er kontakt. Istedenfor får City et hjørnespark som endte i Stirlings ansikt. Hadde Stirling fått kontroll over ballen kunne han utlignet for de lyseblå.

I stedet var det Aubameuyang som doblet ledelsen i det 71. minutt. Alene med keeper Ederson holdt han hodet kaldt og satt ballen trygt i nettet.

Neste kamp for Arsenal blir mot Aston Villa i Premier League tirsdag, mens City møter Watford.

