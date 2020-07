Atalanta avga viktige poeng i tetstriden

NTB Sport

Uavgjortresultatet gjør at Juventus kan, med seier mot fjerdeplasserte Lazio mandag, sikre en ni poengs ledelse når fire fulle runder gjenstår.

Dermed ser veien til seriegull lang ut for Atalanta til tross for at Juventus står med to uavgjort, hvorav ett mot nettopp Atalanta, og et tap de siste tre kampene.

Tredjeplasserte Inter, som ligger på poenglikhet med Atalanta, kan ta over andreplassen med poeng mot Roma søndag.

Etter en målløs første omgang fikk Atalanta en god start på andre omgang. Etter fem minutter spill var Duvan Zapata frampå og stjal ballen fra en klønete Koray Gunter i Verona-forsvaret. Dermed kunne colombianeren sette ballen i nettet.

Gleden skulle derimot være kortvarig for gjestene fra Bergamo. Matteo Pessina satt en retur fra fem meters hold. Med det var utligningen ett faktum.

Flere mål ble det ikke i kampen som endte 1-1.

Atalanta har igjen kamper mot Bologna, AC Milan, Parma og Inter før seriemesteren skal kåres 2. august.

