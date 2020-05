Premier League med steg mot oppstart - foreredt på restriksjoner i minst ett år framover

NTB Sport

Mandag gjennomførte de 20 klubbene en videokonferanse. Der ble mulige løsninger for avviklingen av resten av sesongen igjen diskutert.

Det ble også holdt en avstemning om plan for opptrapping av trening, med små grupper fra tirsdag. Dette ble godkjent gjennom votering som endte med et enstemmig ja.

Det melder flere engelske medier, blant andre BBC, mandag ettermiddag.

– Steg én tas etter enighet med spillere, manager, klubbleger, uavhengige eksperter og regjeringen, skriver Premier League i en pressemelding etter videokonferansen.

PL-sjef Richard Masters sier at klubbene må være fleksible.

- Vi må ha en diskusjon med klubbene for å finne ut hvor lang tid de trenger på å forberede spillerne på oppstart.

- Først da kan vi si noe om når vi kan komme i gang igjen, sier Master.

PLs medisinske rådgiver, Mark Gillett, sier at de har blitt informert av regjeringskontakter at fotballen må være forberedt på at de må leve med koronarestriksjoner i minst ett år framover.

- Det er ingen grunn til å vente store endringer i de neste seks til tolv månedene, sier Gillett.

Det er ikke snakk om full trening med kontakt i denne omgang.

Det gjenstår 92 kamper i Premier League, og det er ikke spilt kamper siden tidlig i mars. Liverpool leder suverent og kan ta sitt første ligagull på 30 år.

