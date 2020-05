Glasgow beholder sine kamper i fotball-EM: Bilbao kan leve farlig

NTB Sport

Ett av de uavklarte spørsmålene Uefa må se på, er om Bilbao i Spania kan oppretteholde sin status som EM-arrangør neste sommer.

Dersom Norge tar seg helskinnet gjennom nasjonsligaomspillet om EM-plasser, skal Lars Lagerbäcks lag spille to gruppekamper i Glasgow. Serbia, Skottland og Israel er de tre andre landene som kjemper om den siste plassen i gruppa som også omfatter England, Kroatia og Tsjekkia.

Uefa-president Aleksander Ceferin sa i helgen til Bein Sports at ni av de 12 EM-vertsbyene er bekreftet for turneringen i 2021, men at det fortsatt gjenstår noen problemer med de tre siste. Det førte til medieoppslag i Skottland om at Glasgows status var i fare.

– Etter helgens spekulasjoner ønsker den lokale arrangøren i Glasgow å klargjøre at den har bekreftet sin status som vertsby i det omberammede Euro 2020, står det i en uttalelse på SFAs nettsted.

«Uriktige oppslag»

– Selv om de endelige vertsbyene offentliggjøres først etter Uefa-styremøtet 27. mai, føler vi det riktig å klargjøre dette etter de uriktige medieoppslagene. Bekreftelsesbrevet ble sendt 14. mai sammen med all etterspurt dokumentasjon.

København måtte be om utsatt frist før byen kunne bekrefte at byen kan ta på seg sine kamper i EM-sluttspillet, men brikkene falt på plass i tide. Det er ukjent hvilke byer som fortsatt er usikre.

– Vi fortsetter diskusjonene med de tre byene. I prinsipp er planen fortsatt å avvikle sluttspillet i 12 byer, men om det ikke går er vi klare til å gjøre det i 11, 10 eller 9, sa Ceferin i helgen.

Plan for europacupene

Han sa også at Uefa har en plan for å fullføre mesterligaen og europaligaen i august. – Styremøtet 27. mai skal bekrefte datoene, men om dagens situasjon vedvarer så kommer vi til å fullføre europacupsesongen i august, sa han.

Mandag ettermiddag kom meldingen om at møtet 27. mai er utsatt til 17. juni. – Det gjenstår fortsatt noen spørsmål når det gjelder noen få kampsteder for EM 2020, skriver Uefa i en pressemelding.

Ett av disse skal ifølge nyhetsbyrået AP være spanske Bilbao. Der skal Spania etter planen spille sine tre gruppekamper i mesterskapet.

Ceferin sa i helgens intervju at klubber som på grunn av nasjonale myndigheters virustiltak ikke kan spille kamper i eget land blir nødt til å spille hjemmekampene på nøytral bane utenfor landets grenser.

(©NTB)