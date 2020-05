Storscorer Lewandowski fikset biffen for Bayern München

NTB Sport

Siden utfordrer Borussia Dortmund vant 4-0 hjemme lørdag, måtte Bayern München vinne for å beholde på firepoengsledelsen helt i toppen av tabellen.

Det var det aldri noen tvil om at de ville klare.

Bayern München var det klart beste laget gjennom hele kampen, og de både burde og kunne ha vunnet mer i sin første kamp siden 8. mars.

Selvsagt var det målgeita Robert Lewandowski som scoret først. Fem minutter før pause satt den for serielederen. Lewandowski fikk sjansen fra 11-meteren og satte straffesparket sikkert i mål. Det var hans seriescoring nummer 26 for sesongen.

Polakken har vært i støtet i lang tid. Totalt har polakken scoret 40 mål i alle serier og cuper denne sesongen.

- Vi var der fra start av, selv om vi ikke spilte opp mot vårt beste. Vi er glad for at vi dominerte kampen og at vi skaffet oss tre poeng, sa Bayern Münchens keeper og kaptein Manuel Neuer.

Hårfint

2-0-scoringen kom med Benjamin Pavard med ni minutter igjen av kampen.

Drøye 17. minutter var spilt da det så ut som om Bayern München tok ledelsen. I TV-studioet snakket de om at målet virket ok, men VAR ville det annerledes, og dermed ble målet til formspilleren Thomas Müller annullert. En stort mer hårfin offside skal du lete lenge etter.

Bayern München styrte showet de første 45 minuttene og ledet fortjent 1-0 etter 1. omgang.

Union Berlin lå på 11.-plass før søndagens kamp mot serieleder Bayern München.

Benk

Julian Ryerson satt på benken fra start for hjemmelaget. Seks minutter før full tid ble nordmannen fra Lyngdal byttet inn.

Union Berlin måtte klare seg uten hovedtreneren Urs Fischer på plass. Han var i karantene etter at han måtte delta i begravelsen til sin svigerfar i Sveits sist uke.

Lørdag var det seks millioner seere som fikk med seg Skys sendinger fra tysk fotball. Det var nok noen som fikk med seg denne også, selv om det unektelig er noe spesielt å se kamper på dette nivået uten tilskuere på plass.

(©NTB)