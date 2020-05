Tysk TV-rettighetshaver lar seerne velge om de vil høre tribunelyd fra «spøkelseskamper»

NTB Sport

Kamper uten tilskuere kalles i Tyskland «Geisterspiele» (spøkelseskamper). Ved TV-sending av slike kamper hører man i tillegg til kommentatorstemmene også tilslag på ballen, rop mellom spillerne og instrukser fra trenerbenken. Slik blir det også i Bundesliga, men bare for seerne som ønsker den opplevelsen.

Tyske TV-seere gis nemlig anledning til å velge et annet lydspor der det mikses inn opptak av tribunelyd.

Ifølge Kicker vil dette nøye tilpasses kampforløpet, med jubel ved passende anledninger, sanger for de aktuelle lagene og andre kjente publikumsreaksjoner. Seerne må gjøre et aktivt valg for å få dette lydsporet.

For storkampen mellom Erling Braut Haalands klubb Borussia Dortmund og naboen Schalke gis seerne i tillegg ytterligere valg. De kan velge lydspor der kampen kommenteres enten av en Dortmund-tilhenger eller en Schalke-tilhenger. Det er ifølge kanalen et engangstilfelle.

Sky er en betalingskanal, men i de to første rundene etter viruspausen gjøres en sending der det veksles mellom ulike kamper tilgjengelig for alle.

