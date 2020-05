NFL-spiller snakket om å være forbilde, ettersøkt for væpnet ran begått dagen før

NTB Sport

Politiet i Miramar utstedte torsdag pågripelsesordre på de to etter at flere vitner anmeldte dem for å ha ranet de øvrige gjestene under en fest dagen før. Torsdag morgen var Dunbar i videopressekonferanse med medier i Seattle og snakket om at han ville gjengjelde klubbledelsens tro på ham.

– Jeg håper å betale dem tilbake med måten jeg framstår som person, sa han blant annet.

Noen timer senere sprakk nyheten om at han er ettersøkt for ran.

22-årige Baker og 27-årige Dunbar var på en fest da det oppsto håndgemeng. Ifølge vitner tok Baker fram et håndvåpen, og de to NFL-spillerne og to andre menn truet gjester til å gi fra seg penger, klokker og andre verdigjenstander. Ifølge nfl.com slapp ranerne unna med verdier for over 650.000 kroner.

De fire forlot stedet i tre luksusbiler som ifølge vitnene sto parkert på en måte som gjorde det enkelt å komme seg unna i en fei. Politiet mener på grunnlag av det at ranet var planlagt.

Alvorlig siktelse

De to forsvarsspillerne er begge fra Miami. Begge er siktet for væpnet ran mot fire personer. I tillegg er Baker siktet for grov kroppsskade med skytevåpen.

Baker ble valgt av Giants i første runde i fjorårets NFL-draft. Han spilte alle 16 grunnseriekamper i debutsesongen i NFL, 15 av dem fra start.

– Vi er klar over situasjonen og har vært i kontakt med DeAndre. Vi har ikke ytterligere kommentar nå, meddelte Giants i en uttalelse.

Upresist

Dunbar ble ikke draftet, men signerte for Washington Redskins i 2015. Han startet 11 kamper sist sesong, før Seahawks byttet ham til seg i mars. Han hadde torsdag sin første pressekonferanse som Seahawks-spiller.

– Jeg er glad for å ha lagt situasjonen i Washington bak meg. I Seattle har jeg ingen bekymringer, sa Dunbar noe upresist.

– Vi er klar over situasjonen med Quinton og er fortsatt i ferd med å innhente informasjon. Vi overlater ytterligere kommentarer til etterforskerne og lokale myndigheter, meddelte klubben da siktelsen ble kjent.

