Ingen enighet om sesongslutt i engelsk 1. divisjon

Mange trodde at klubbene på nivå tre ville bli enige om ikke å gjenoppta sesongen, men flere klubber motsatte seg sterkt en slik løsning og ønsker å spille ferdig.

Det er særlig klubber som er med i kampen om opprykk som ikke ønsker å gi opp sesongen ennå. Sunderland, Peterborough, Ipswich, Oxford, Fleetwood og Portsmouth har i en felles uttalelse gjort det klart at de ikke vil avbryte sesongen.

Fire av disse klubbene ligger på kvalifiseringsplass, Sunderland og Ipswich like bak.

Peterborough har varslet søksmål om laget fratas muligheten for opprykk ved at sesongen ikke spilles ferdig. Ifølge britiske medier vil samtalene fortsette over helgen.

Coventry og Rotherham er på de to direkte opprykksplassene.

Senere fredag skal klubbene i 2. divisjon diskutere om sesongen skal gjenopptas eller ikke.

