Skandale på gang i Italia: Sicilia-mafia mistenkt for fiksing av flere hundre travløp

91 personer er anholdt, og avisen La Repubblica melder ifølge svenske Travronden at hele 500 er involvert. Etterforskerne skal sitte på et omfattende bevismateriale, blant annet lydopptak fra mange telefonsamtaler, om at utfallet av løp skal være arrangert før start.

Det kan vise seg å være den største saken i sitt slag i verden noen gang.

I etterforskernes materiale kommer det fram at den avdøde mafiabossen Toto Riina var involvert sammen med tett opp mot 100 andre personer med bindinger til de kriminelle organisasjonene.

I desember 2018 slo italiensk politi til og anholdt ti kusker og trenere med tilknytning til La Favorita-banen i Palermo på Sicilia. Det var starten på opprullingen av saken.

De fiksede løpene skal ha funnet sted på minst fem baner fra Siracusa i sør til Torino i nord. Bestikkelser og trusler om vold er blant ingrediensene i saken som kan omfatte flere hundre travløp.

Italias mest kjente kusk de siste 20 årene, var i flere år under etterforskning for å ha deltatt i løp som var rigget før start. Men det har ikke kommet noen tiltale, og trolig blir det ingen straffeforfølging i den saken. Men mafiasaken som La Repubblica omtaler, kan føre til et ras av tiltaler. Det kan også vise seg at store navn i italiensk travsport er involvert.

I 2017 ble Italias beste hest, Unicka, kidnappet fra sin stall i Toscana. Hun er ikke kommet til rette og antas å være død.

– Dette dreier seg trolig om mafiaen, sa den svenske travtreneren Jan Nordin.

Han jobbet i flere tiår i Italia.

For halvannen uke siden fikk italiensk travsport en ny nedtur. Da ble landets mest suksessrike travtrener, Alessandro Gocciadoro, ilagt en langt utelukkelse fra løp i Sverige. Dette skjedde etter at en av hans ansatte ga en hest to knallharde piskeslag under oppvarmingen til et løp i Örebro. Det ble fanget opp på TV og førte til raseri i travmiljøet i Sverige.

