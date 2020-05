Publikum tilbake i færøysk fotball

NTB Sport

Seriestarten på Færøyene skjedde sist helg, med en internasjonal oppmerksomhet det lille øysamfunnet aldri før har opplevd. Blant annet overførte TV 2 flere av kampene direkte.

Åpningsrunden ble spilt for tomme tribuner, men torsdag ga statsminister Bárdur a Steig Nielsen grønt lys for at publikum kan innta tribunene igjen på idrettsarrangementer i landet. Det gjelder også toppserien i fotball.

Ifølge KVF vil det før helgens kamper offentliggjøres retningslinjer for hvilke forholdsregler som må tas for å minimere smitterisikoen. Færøyene har ikke registrert et eneste koronadødsfall, og siden helgen har det ikke vært registrert smittetilfeller.

Det spilles en kamp lørdag og fire søndag i færøysk toppfotball.

