Optimistisk NHL-sjef regner med å dele ut Stanley Cup-trofeet

– Jeg tror på at når tiden er inne, og omstendighetene riktige, basert på alle rådene vi innhenter og vår evne til å omsette dem i handling, så skal vi få denne sesongen fullført, sa han ifølge San Jose Mercury News under et videomøte San Jose Sharks arrangerte for sine tilhengere.

– Jeg vil ikke høres ut som Polyanna (etter en barnebok om en ukuelig optimist), men å avlyse ville være for enkelt. Det ville være å vrake alt det harde arbeidet vi har gjort, og jeg tror at muligheten vil by seg.

Bettman sa at han ikke har tenkt tanken på at Stanley Cup-trofeet ikke vil bli delt ut denne sesongen.

Må være rettferdig

NHL avbrøt sesongen 12. mars, sammen med de andre nordamerikanske proffseriene. Grunnserien skulle vært ferdigspilt 4. april, og egentlig skulle sluttspillet vært godt i gang.

Bettman har tidligere sagt at man vurderer en rekke alternativer for å avslutte sesongen. En mulighet er å gå rett på et utvidet sluttspill for 24 lag. I så fall blir det sluttspill for Mats Zuccarellos lag Minnesota Wild. Wild var noen poeng fra plass blant de 16 sluttspilldeltakerne da sesongen ble avbrutt.

– Uansett hva vi velger, må det være rettferdig, og det må ha integritet, men om vi må bruke sommeren på å kåre en mester via en justert modell så er det hva vi kommer til å gjøre, sa Bettman.

AHL avlyste

Han sa at han holder kontakten med ledere i andre ligaer, deriblant NBA, der mange lag deler arena med NHL-klubber.

– Alle ligaene snakker sammen, og våre medisinske eksperter har ukentlige samtaler. Likevel jobber vi med våre egne planer og prøver å finne ut hva som vil være best for vår sport.

Mens Bettman tror at det vil kåres en mester denne sesongen, blir det ikke slik i farmerligaen AHL. Den ligaen besluttet mandag å avlyse resten av sesongen, og for første gang siden AHL ble stiftet i 1936 blir det ikke kåret en vinner av Calder Cup.

