Nederlandsk rett ga fotballforbundet medhold

Dommer Hans Zuurmond gjorde det klart at Nederlands fotballforbund (KNVB) hadde myndighet til å treffe sin avgjørelse om at det verken skulle være opp- eller nedrykk i den avbrutte sesongen, men betegnet håndteringen av saken som klønete.

– Myndighetenes tiltak mot koronaviruset gjorde at sesongen ikke kunne spilles ferdig, og forbundet hadde ryggen mot veggen. De måtte treffe en avgjørelse. Det er bittert for Cambuur og De Graafschap at den falt ut i deres disfavør, men jeg kan ikke omgjøre avgjørelsen, sa han.

Eric Gudde, som er direktør for profesjonell fotball i KNVB, ser ingen grunn til å hovere.

– Det er bare tapere i denne saken. Nå håper jeg vi kan legge den bak oss, sa han ifølge NOS og ga også dommeren rett i at avgjørelsen ble dårlig håndtert.

– Vi gjorde en grundig jobb før vi traff avgjørelsen, men i utførelsen rotet jeg det til, sa han.

Det ble heller ikke kåret noen mester i Nederland, der Ajax og AZ Alkmaar duellerte om tittelen.

