Idrettsministeren åpnet døra for Premier League-spill i juni

– Myndighetene åpner døra for at elitefotball kan spilles i juni under trygge forhold. I den forbindelse bør man utvide folks adgang til å se direkteoverføringene og sørge for at inntektene som genereres støtter hele fotballfamilien, heter det i en uttalelse fra Dowden etter møtet.

Ministeren betegnet møtet som «positivt» og sa at det var et steg mot gjenopptakelse av elitefotballen.

En betingelse for at elitefotball kan spilles er at det skjer for tomme tribuner og at den strenge smittevernprotokollen overholdes.

Dowden gjorde det klart at fotballens besluttende organer må finalisere sine planer før et endelig klarsignal fra myndighetene kan gis, men sa at det er vilje til å få det til for tilhengernes, fotballens og hele samfunnets skyld.

– Vi var alle enige om at vi bare går videre med planene dersom det er trygt. Helsen til spillere, trenere og andre involverte kommer først, sa ministeren og lovet veiledning og støtte fra myndighetenes helseeksperter på veien videre.

