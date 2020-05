Harry Kane ble draktsponsor for gamleklubben, bruker det til å takke helsevesenet

NTB Sport

Tottenham-spissen var i 2011 utleid til Leyton Orient, og han scoret sitt første seniormål som profesjonell for klubben fra øst i London. Nå er han blant Premier Leagues største stjerner, og han gir gamleklubben en hjelpende hånd i en vanskelig tid.

Både Englands fotballforbund, Premier League og English Football League har godkjent den unike sponsoravtalen som offentliggjøres på Leyton Orients nettsted og på sosiale medier som Twitter.

På klubbens hjemmedrakt skal det stå «Thank you, frontline heroes», en takk til helsepersonellet som jobber i frontlinjen i koronaviruskrisen.

På bortedrakten profileres Haven House, et hospits for utsatte barn. Den tredje drakten vies til Mind, en veldedig organisasjon for mental helse.

Leyton Orient er på nedre halvdel av tabellen i League 2, fjerde nivå i engelsk fotball. Kane gjør seg klar til å prøve å hjelpe Tottenham til mesterligaplass i Premier League.

