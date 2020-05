Tottenham-stjernen Alli truet med kniv av innbruddstyver

NTB Sport

Det skriver flere britiske medier, blant dem Daily Mail.

To menn brøt seg inn i den engelske landslagsspillerens hjem, der Alli har vært i isolasjon med sin bror, deres samboere og en venn. Innbruddet skjedde litt over midnatt.

Fotballstjernen konfronterte innbruddstyvene, som truet ham med kniv. Under et basketak ble han slått i ansiktet. Deretter skal tyvene ha kommet unna med ulike gjenstander, deriblant smykker og klokker.

Bilder fra overvåkingskameraer på eiendommen er levert til politiet, som etterforsker saken.

– Vi ble oppringt klokka 0.35 med rapport om et innbrudd i et hus i Barnet. To menn kom unna med smykker og klokker. En mannlig beboer i 20-årene fikk en mindre ansiktsskade i forbindelse med innbruddet. Han trengte ikke sykehusbehandling, heter det i en uttalelse fra politiet.

Premier League-klubbene er i ferd med å trappe opp trening i påvente av gjenstart av sesongen.

Alli har tidligere stått opp i en kampanje mot knivvold i hjembyen Milton Keynes.

