NBA avventer virusutviklingen 2-4 uker før beslutning om veien videre

NTB Sport

Det har han informert klubbeiere og spillerrepresentanter om, ifølge flere nordamerikanske medier.

Silver kom med tidsanslaget for en avgjørelse i en videokonferanse med klubbeierne, ifølge The Athletic og ESPN. Det er første gang det er antydet en tidsramme for avgjørelse om å fortsette sesongen i basketballigaen som ble avbrutt 12. mars.

– NBA venter en måned til før det treffes en avgjørelse. De venter på flere data som viser hvor alvorlig viruset er for folk i vår alder, tvitret Los Angeles Lakers-spiller Jared Dudley.

– Nå er vi i en situasjon hvor det handler om helse, og slik må det være. Ettersom vi får flere data får vi vite mer om hvor trygt det vil være å spille. Det kommer.

Ser til andre

NBA vil studere smitteutviklingen, finne ut mer om hvem som blir alvorlig syke og hvordan andre idrettsligaer håndterer testing og veien tilbake til konkurranser.

Klubbeierne skal ha gått fra møtet med økt optimisme med tanke på å fullføre sesongen, noe som mest sannsynlig vil skje med spill på nøytral bane i trygge omgivelser, mest sannsynlig i Las Vegas eller Orlando.

Ifølge ESPN jobber ligaen med et konsept der spillet ikke vil stoppes igjen dersom en spiller tester positivt, men det jobbes med ulike scenarioer og en plan for hva som skjer ved flere smittetilfeller.

Spillerne vil tilbake

En undersøkelse gjennomført av spillerforeningen viste ifølge nyhetsbyrået AP, gjengitt på NBAs nettsted, «overveldende» støtte for å gjenoppta sesongen dersom det er trygt.

– Sikkerhet kommer først, og intet sted vil være så trygt som det de kommer til å velge for avslutningen av NBA-sesongen, tvitret Dudley.

Det er ikke avgjort i hvilken form sesongen skal fullføres, om grunnserien skal spilles ferdig eller ikke og hvordan sluttspillet kommer til å se ut.

(©NTB)