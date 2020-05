Kapteinen forlenget med Sarpsborg 08

NTB Sport

Thomassen har nemlig bedt om at betingelsene i den nye kontrakten først gjøres gjeldende fra 2021, på grunn av den økonomiske situasjonen klubben har havnet i som følge av koronakrisen.

Dersom går han på sin nåværende avtale fram til nyttår.

– Det handler litt om situasjonen klubben er i. Folk er permitterte, og lønnskutt er ute og går, så jeg ønsker at den først og fremst skal gjelde fra 2021, sier venstrebacken til Sarpsborg 08s nettsted.

Thomassen er den tredje Sarpsborg-spilleren som har forlenget sin kontrakt de siste dagene. Det samme har Ole Jørgen Halvorsen og Gaute Vetti gjort.

32-åringen som kom fra Vålerenga i 2014, står med 162 obligatoriske kamper for blåtrøyene. Thomassen håper å kunne utfordre Ole Heieren Hansen klubbrekord på 256 kamper.

– Jeg slo Heieren i golf her om dagen, så nå går vi for å ta rekorden her og. Så lenge jeg holder meg frisk og synes dette er gøy, noe jeg synes til tusen nå, har jeg ambisjon om å spille hver kamp.

